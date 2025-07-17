Через повалені штормом дерева пошкоджені автівки и торговий кісок. Людей попередили про збільшену загрозу мінної небезпеки в морі.

В Одесі штормовий вітер, який "зірвався" ввечері 16 липня, повалив багато дерев, які пошкодили машини. Про це розповіли в пресслужбі мерії міста.

"Поривами штормового вітру в Одесі повалено 11 дерев і великих гілок. Пошкоджено автівки та торговий кіоск", - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, працівники комунального підприємства "Міськзелентрест" вже майже завершили роботи з ліквідації наслідків негоди.

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На фото можна побачити, що вітер повалив достатньо великі дерева. Їх розбирають комунальники, а потім вивезуть з вулиць. Роботи розпочалися ще уночі.

Напередодні Одеська мерія попереджала населення про небезпеку. Одеситів і гостей міста просили бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, а також не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач.

До того ж через шторм у Чорному морі посилилася мінна небезпека. В Одеській мерії уточнили, що є висока ймовірність того, що морські міни можуть зірватися з якорів. Вони можуть дрейфувати вздовж узбережжя, але також їх може прибити до берега.

Зміни погоди 17 липня

Нагадаємо, 17 липня погода в Україні зміниться - у більшості областей пройдуть дощі та грози, знизиться температура. Найпрохолодніше буде на заході - +20°...+23°, на півночі України буде комфортна температура +23°...+25°, у центрі +25°...+31°, але на півдні та сході збережеться спека +30°...+36°.

Наприклад, у Києві у четвер - невелика хмарність, температура повітря вночі +18°, вдень +24°, у Львові - невелика хмарність, вночі +11°, вдень +20°. У Луцьку та Рівному - невелика хмарність, вночі +13°, вдень +23°, схожа погода у Тернополі, Хмельницькому та в Івано-Франківську, у Вінниці й Житомирі температура вище на два градуси, а в Одесі вдень +28°, очікується дощ, в Херсоні, Запоріжжі та Миколаєві - +32°, гроза.

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