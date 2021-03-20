У Києві погіршилася погода: столицю накрив снігопад (фото)
На вихідні 20-21 березня синоптики прогнозували мокрий сніг з дощем.
Увечері в суботу, 20 березня, в Києві пішов сніг.
Згідно з даними Укргідрометцентру, вдень у столиці температура повітря коливалася від 3 до 5 градусів тепла, вночі – від -1 до +1 градусів.
На вихідні 20-21 березня синоптики прогнозували мокрий сніг з дощем.
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