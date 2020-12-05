Київ скувало туманом: рятувальники попередили про небезпеку

В Києві вдень температура підніметься до +2, вночі впаде до -1, -3.

Туман в Києві - рятувальники попередили про небезпеку / Фото instagram.com/paulsvpaul

З початку доби столицю України вкрив щільний туман. Рятувальники попередили про небезпеку на дорогах.

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Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС у Telegram.

До кінця суботи в Києві утримається туман, видимість – 200-500 м. В столиці оголосили перший рівень небезпечності – «жовтий».

«Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – йдеться у повідомленні.

Крім того, синоптики прогнозують сильні пориви вітру 15-20 м/с на Заході країни.

В інших містах України подекуди виходитиме зимове сонце, проте температура повітря залишиться низькою: в середньому – від +2 до +4.

В Києві вдень температура підніметься до +2, вночі впаде до -1, -3.

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