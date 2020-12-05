Київ скувало туманом: рятувальники попередили про небезпеку

13:35, 5 грудня 2020
189

В Києві вдень температура підніметься до +2, вночі впаде до -1, -3.

Туман в Києві - рятувальники попередили про небезпеку / Фото instagram.com/paulsvpaul
Туман в Києві - рятувальники попередили про небезпеку / Фото instagram.com/paulsvpaul

З початку доби столицю України вкрив щільний туман. Рятувальники попередили про небезпеку на дорогах.

Екологи б'ють на сполох: під Одесою через аномально теплу погоду "зацвів" лиман (відео)

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС у Telegram.

До кінця суботи в Києві утримається туман, видимість – 200-500 м. В столиці оголосили перший рівень небезпечності – «жовтий».

«Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – йдеться у повідомленні.

Крім того, синоптики прогнозують сильні пориви вітру 15-20 м/с на Заході країни.

В інших містах України подекуди виходитиме зимове сонце, проте температура повітря залишиться низькою: в середньому – від +2 до +4.

В Києві вдень температура підніметься до +2, вночі впаде до -1, -3.

Новини на тему

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: Київтуман
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+6°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
56 %
749 мм
8.6 м/с
18 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять