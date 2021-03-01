Весна у Карпатах почалася заметіллю: видимості майже немає, температура впала до -10° (фото)

Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин.

Вершину гори Піп Іван Чорногірський занесло снігом / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 1 березня, у Карпатах продовжується справжня зима.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також Снігопади та потепління до +15°: прогноз погоди на перший тиждень березня (карта)

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 50 м), температура повітря -10°, вітер північний 16 м/с, сніг", - йдеться у повідомленні.

Також, як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, за даними Укргідрометцентру, на високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Вас також можуть зацікавити інші погодні новини: