Весна у Карпатах почалася заметіллю: видимості майже немає, температура впала до -10° (фото)
Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин.
Сьогодні, 1 березня, у Карпатах продовжується справжня зима.
Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
Снігопади та потепління до +15°: прогноз погоди на перший тиждень березня (карта)
"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 50 м), температура повітря -10°, вітер північний 16 м/с, сніг", - йдеться у повідомленні.
Також, як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, за даними Укргідрометцентру, на високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
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