Рідкісне явище являє собою два "сонця" на небосхилі.

Два яскраво-жовтих "сонця" з'явилися в небі над південно-західним Китаєм, збиваючи з пантелику місцевих жителів. Про це повідомляє Independent.

Як повідомляється, кілька днів тому велосипедист з Ченду, провінція Сичуань, записав загадкове видовище на відео.

Обидва "сонця" на відео розташовані один під одним. Вони здаються ідеально округлої форми і яскраво-жовтого кольору, при цьому нижнє сонце трохи менше верхнього.

Хоча це не перший раз, коли було помічено подвійне зображення сонця, вченим ще багато чого потрібно дізнатися про це дивне явище. Астрономи припускають, що це, швидше за все, випадок рідкісного міражу.

Незвичайні природні явища в Україні

На початку червня у Києві унікальне природне явище - справжній водяний смерч. Це сталося на озері Вербне на Оболоні недалеко від парку "Наталка". А на початку липня над столицею перед заходом сонця і грозою на кілька хвилин з'явилася веселка. Вона нагадувала "райдужну хмару", що є рідкісним гірським феноменом.

Українським полярникам в Антарктиці також пощастило зняти рідкісне явище на воді - млинчастий лід. Він являє собою округлі шматки льоду на поверхні води.

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