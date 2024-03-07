Навіть у полярних частинах океану справи йдуть вкрай погано.

У лютому температура світового океану сягнула рекордного рівня: середня глобальна температура поверхні моря становила +21,06° за Цельсієм.

Як пише Reuters, середня температура поверхні океану в лютому перевищила попередній рекорд у +20,98°, встановлений у серпні 2023 року.

Тривожний рекорд зафіксували під час найспекотнішого лютого за всю історію спостережень. Нагадаємо, що лютий цього року є дев'ятим місяцем поспіль, який побив місячний температурний рекорд.

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Як повідомляється, Ель-Ніньо поряд з антропогенною зміною клімату також сприяють підвищенню температури.

"Що ще більш дивно, так це те, що температура поверхні моря перебуває на рекордному рівні в регіонах, які знаходяться далеко від центру дії Ель-Ніньо. Наприклад, у тропічній частині Атлантичного океану та Індійському океані", - каже вчений-кліматолог Річард Аллан з Університету Редінга. Це, за його словами, вказує на сильний вплив зростання викидів парникових газів в атмосферу.

Як повідомляється, хоча глобальні середні показники температури поверхні моря не враховують полярні океани, там справи йдуть теж погано. Морський лід Антарктики досяг свого річного мінімуму в лютому, зафіксувавши третю найменшу площу за всю історію спостережень - на 28% нижчу за середню.

За даними вчених, зараз Ель-Ніньо в екваторіальній частині Тихого океану слабшає, але температура повітря над океанами залишається на незвично високому рівні.

Північний Льодовитий океан залишиться без льоду за лічені роки - тривожні висновки вчених

Нове дослідження показує, що Північний Льодовитий океан може залишитися без морського льоду вже найближчими роками - на десятиліття раніше, ніж прогнозувалося. Маються на увазі умови, коли площа крижаного покриву океану становитиме менше ніж 621 тис. кв. км.

"Це перетворить Арктику на зовсім інше середовище: з білої літньої Арктики на блакитну Арктику", - кажуть учені.

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