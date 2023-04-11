Вчені попереджають про збільшення кількості морських хвиль тепла, що призведе до підвищеного ризику екстремальних погодних явищ.

Згідно з даними уряду США, температура поверхні світового океану досягла рекордно високого рівня з моменту початку супутникових спостережень, що призвело до морських хвилі тепла по всьому світу.

Вчені-кліматологи заявили, що середня температура на поверхні океану з початку квітня становила 21,1°C, перевищивши попередній максимум в 21°C, встановлений у 2016 році, передає The Guardian.

Явище Ла-Нінья в Тихому океані допомогло знизити температуру і пом'якшити ефект зростання викидів парникових газів. Але вчені заявили, що тепло тепер піднімається до поверхні океану, що може збільшити ризик екстремальних погодних умов і ще кинути виклик глобальним рекордам тепла.

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"Ла-Нінья підійшло до кінця. Цей тривалий період холоду знижував середні глобальні температури поверхні, незважаючи на зростання парникових газів в атмосфері. Тепер, коли все закінчилося, ми бачимо, що сигнал про зміну клімату звучить голосно і ясно", - сказав вчений Майк Макфаден.

Аномальний потепління в Україні - що говорять вчені

Хвилі тепла, які в січні накривали Україну, з роками будуть ставати більш інтенсивними і тривалими.

"Подібні аномалії, особливо в таких масштабах, можуть бути результатом зміни клімату, на тлі чого в наступні роки взимку епізодичні хвилі тепла стануть більш інтенсивними і тривалими", - попередив синоптик Ігор Кибальчич.

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