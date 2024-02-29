Схожі на весняні умови призвели до того, що від Японії до Мексики рано зацвіли квіти, до танення снігу на лижних схилах у Європі та підняття температури до 38 C у Техасі.

Лютий 2024 року став найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що схожі на весняні умови призвели до того, що від Японії до Мексики рано зацвіли квіти, до танення снігу на лижних схилах у Європі та підняття температури до 38 C у Техасі.

"Хоча дані ще не були остаточно уточнені, троє вчених повідомили, що в лютому буде досягнута найвища глобальна середня температура, яка коли-небудь була зареєстрована за цей місяць, через зміну клімату та потепління у східній частині Тихого океану, відомому як Ель-Ніньо", - пише видання.

Згідно з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, якщо це підтвердиться, це буде дев’ятий поспіль побитий місячний температурний рекорд.

"Люди в Токіо фотографували рожеві вишневі квіти, які розцвіли приблизно на місяць раніше, ніж зазвичай, тоді як жакаранда, які зазвичай цвітуть наприкінці березня, наповнили Мехіко фіолетовими бутонами з січня. Коли цього місяця в Європі розтанув сніг, лижні траси перетворилися на багнюку та простояли в Боснії та Італії, тоді як один французький курорт змінив бренд своїх схилів на місце для піших і велосипедних прогулянок", - зазначає ЗМІ.

Глобальне потепління - останні новини

Глобальне потепління вбиває популярний лижний курорт Європи. Днями багнюка замість снігу спостерігалася на горі Бєлашніца, що неподалік міста Сараєво у Боснії.

Бєлашніца відома як один з найдешевших гірськолижних курортів Європи. Після досить теплого грудня лижники могли насолоджувалися кількома тижнями холодної погоди та снігу у січні. Але в лютому до Боснії прийшло потепління.

Також УНІАН повідомляв, що найвища гора Європи швидко втрачає висоту. Колись гора Монблан мала заввишки 4810 метрів, зараз її висота становить близько 4805 метрів.

Офіційна висота Монблану знижується вже більше десяти років. Імовірно, це пов’язано саме зі зміною клімату, адже вершина Монблану вкрита товстим шаром льоду.

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