В Україні – потепління: прогноз погоди на 23 січня (карта)

08:57, 23 січня 2021
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Різке потепління формує бурульки. Українців просять бути особливо обережними під дахами будинків та усілякими конструкціями.

 / В Україні продовжує теплішати, на дорогах місцями ожеледьфото УНІАН, Чузавков Сергій
 / В Україні продовжує теплішати, на дорогах місцями ожеледьфото УНІАН, Чузавков Сергій

Погода в Україні у суботу, 23 січня, буде не схожою на зимову. Жодних морозів та снігопадів, які нещодавно лютували у майже всіх областях. У деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться вище позначки +10.

Найпрохолодніше буде на Сумщині, Чернігівщині та у Київській області. Місцевим жителям синоптики обіцяють всього +2...+4. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Частину України замете снігом: очікуються хуртовини та ожеледиця

По-весняному тепло на Заході та Півдні. Тут повітря прогріється до +7...+11. Рекордні температурні показники у Криму – +11...+13 градусів.

У центральній Україні та на Сході різкого стрибка температури не передбачається. Метеорологи обіцяють від +3 до + 6.

Субота, 23 січня, буде небагата на опади. Їх на території України не прогнозують взагалі. З-за хмар виглядатиме зимове сонце.

Щодо Києва, то жителям та гостям столиці все ж краще не звертати уваги на сонячні промені та одягнутись згідно з прогнозом: +2...+4.

"Навіть у нічні години морози малоймовірні, хіба десь якийсь малюк-"мінус" випустить мамину руку і загубиться у північній частині України, до -1...-3 градусів. Хто сумуватиме за холодом, тому поривчастий вітер знижуватиме теплий температурний комфорт", – написала синоптикиня Наталка Діденко у Фейсбуці.

Різке потепління формує бурульки. Українців просять бути особливо обережними під дахами будинків та усілякими конструкціями.

"Будьте особливо обережними під дахами будинків та усілякими конструкціями. І гукайте рибалок якнайближче до берега — ополонки стають підступнішими", — радить Наталія Діденко.

На дорогах місцями ожеледь

Як повідомляє прес-служба "Укравтодору", покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре. На Ужоцькому, Івашківському та Орявському перевалах дощ, на решті перевалах без опадів. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 23 січня:

  • Ужгород – +9...+11
  • Львів – +9...+11
  • Івано-Франківськ – +9...+11
  • Тернопіль – +7...+9
  • Чернівці – +9...+11
  • Хмельницький – +7...+9
  • Луцьк – +8...+10
  • Рівне – +8...+10
  • Житомир – +3...+5
  • Вінниця – +4...+6
  • Одеса – +8...+10
  • Миколаїв – +7...+9
  • Херсон – +9...+11
  • Сімферополь – +11...+13
  • Кропивницький – +3...+5
  • Черкаси – +3...+5
  • Чернігів – +2...+4
  • Суми – +2...+4
  • Полтава – +3...+5
  • Дніпро – +4...+6
  • Запоріжжя – +7...+9
  • Донецьк – +4...+6
  • Луганськ – +3...+5
  • Харків – +4...+6
  • Київ – +2...+4
Прогноз погоди в Україні на 23 січня / дані Укргідрометцентру 
Прогноз погоди в Україні на 23 січня / дані Укргідрометцентру 

Погода в Україні: що варто знати

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Автор: Вікторія Гордієнко

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