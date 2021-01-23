В Україні – потепління: прогноз погоди на 23 січня (карта)
Різке потепління формує бурульки. Українців просять бути особливо обережними під дахами будинків та усілякими конструкціями.
Погода в Україні у суботу, 23 січня, буде не схожою на зимову. Жодних морозів та снігопадів, які нещодавно лютували у майже всіх областях. У деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться вище позначки +10.
Найпрохолодніше буде на Сумщині, Чернігівщині та у Київській області. Місцевим жителям синоптики обіцяють всього +2...+4. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Частину України замете снігом: очікуються хуртовини та ожеледиця
По-весняному тепло на Заході та Півдні. Тут повітря прогріється до +7...+11. Рекордні температурні показники у Криму – +11...+13 градусів.
У центральній Україні та на Сході різкого стрибка температури не передбачається. Метеорологи обіцяють від +3 до + 6.
Субота, 23 січня, буде небагата на опади. Їх на території України не прогнозують взагалі. З-за хмар виглядатиме зимове сонце.
Щодо Києва, то жителям та гостям столиці все ж краще не звертати уваги на сонячні промені та одягнутись згідно з прогнозом: +2...+4.
"Навіть у нічні години морози малоймовірні, хіба десь якийсь малюк-"мінус" випустить мамину руку і загубиться у північній частині України, до -1...-3 градусів. Хто сумуватиме за холодом, тому поривчастий вітер знижуватиме теплий температурний комфорт", – написала синоптикиня Наталка Діденко у Фейсбуці.
Різке потепління формує бурульки. Українців просять бути особливо обережними під дахами будинків та усілякими конструкціями.
"Будьте особливо обережними під дахами будинків та усілякими конструкціями. І гукайте рибалок якнайближче до берега — ополонки стають підступнішими", — радить Наталія Діденко.
На дорогах місцями ожеледь
Як повідомляє прес-служба "Укравтодору", покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре. На Ужоцькому, Івашківському та Орявському перевалах дощ, на решті перевалах без опадів. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 23 січня:
- Ужгород – +9...+11
- Львів – +9...+11
- Івано-Франківськ – +9...+11
- Тернопіль – +7...+9
- Чернівці – +9...+11
- Хмельницький – +7...+9
- Луцьк – +8...+10
- Рівне – +8...+10
- Житомир – +3...+5
- Вінниця – +4...+6
- Одеса – +8...+10
- Миколаїв – +7...+9
- Херсон – +9...+11
- Сімферополь – +11...+13
- Кропивницький – +3...+5
- Черкаси – +3...+5
- Чернігів – +2...+4
- Суми – +2...+4
- Полтава – +3...+5
- Дніпро – +4...+6
- Запоріжжя – +7...+9
- Донецьк – +4...+6
- Луганськ – +3...+5
- Харків – +4...+6
- Київ – +2...+4
Погода в Україні: що варто знати
- Вінниця+4°... 0°
- Дніпро+5°... +1°
- Донецьк+5°... -2°
- Житомир+5°... -1°
- Запоріжжя+5°... +1°
- Івано-Франківськ+10°... -1°
- Київ+3°... -1°
- Кропивницький+5°... +3°
- Луганськ+4°... +1°
- Луцьк+8°... 0°
- Львів+9°... +2°
- Миколаїв+8°... +4°
- Одеса+7°... +4°
- Полтава+4°... +1°
- Рівне+7°... 0°
- Сімферополь+12°... +7°
- Суми+3°... +1°
- Тернопіль+6°... -2°
- Харків+4°... +1°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницький+6°... -1°
- Черкаси+3°... -1°
- Чернігів+2°... -2°
- Чернівці+9°... -2°