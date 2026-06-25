Найпотужніший за 100 років землетрус сколихнув Венесуелу: жертв може бути сотні тисяч

У Венесуелі сталися землетруси магнітудою 7,2 та 7,5, що спричинили руйнування в Каракасі та інших регіонах країни.

У Венесуелі розпочалися рятувальні роботи після двох потужних землетрусів, які сталися вдень 24 червня. За даними Геологічної служби США, спочатку було зафіксовано поштовх магнітудою 7,2 приблизно за 160 кілометрів на захід від Каракаса, а менш ніж за хвилину стався другий землетрус магнітудою 7,5.

Як пише Reuters, найсерйозніші руйнування зафіксовано в столиці країни. У кількох районах Каракаса обвалилися житлові будинки. За попередніми даними місцевої влади, загинули щонайменше чотири людини, понад двадцять отримали травми та були госпіталізовані. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей, які можуть залишатися під уламками.

"Ймовірні великі жертви та значні руйнування, і катастрофа, ймовірно, буде масштабною", – заявили в Геологічній службі США, спочатку оцінивши кількість загиблих у діапазоні від 10 000 до 100 000 осіб.

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Очевидці розповідають, що землетрус супроводжувався сильним гуркотом, а мешканці в паніці покидали будинки та офіси. Багато хто порівнює те, що сталося, з руйнівним землетрусом 1967 року, який також зачепив Каракас.

Через пошкодження тимчасово закрито найбільший аеропорт країни в Майкетії. Влада скасувала заняття в навчальних закладах до кінця тижня для оцінки збитків. Лікарні переведені на посилений режим роботи й готуються приймати нових постраждалих.

Спочатку було оголошено загрозу цунамі, проте пізніше попередження скасували. За даними служб цивільного захисту, нафтова інфраструктура Венесуели серйозно не постраждала, хоча енергетичні компанії продовжують перевірку об’єктів. Експерти зазначають, що тривалі перебої з електропостачанням можуть тимчасово вплинути на видобуток нафти.

Венесуела розташована в сейсмічно активній зоні на межі Карибської та Південноамериканської тектонічних плит. Історично країна вже переживала руйнівні землетруси, один із яких у 1812 році забрав близько 30 тисяч життів.

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