Крим знову трясе: біля півострова стався новий землетрус (карта)

Цього разу магнітуда землетрусу становила 3,1.

Біля берегів Криму стався новий землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців, сьогодні вранці о 5:53 підземні поштовхи зафіксували на глибині 12 км. Магнітуда землетрусу становила 3,1.

"За класифікацією землетрус належить до неощутних", – зазначають експерти.

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Нагадаємо, що це вже далеко не перший землетрус у цьому районі за останні дні. 22 червня поблизу півострова сталася ціла серія підземних поштовхів, найсильніший з яких мав магнітуду 4,5. Тоді землетруси відчували у всіх районах Севастополя.

Землетруси в Криму – що відомо

У ніч на 10 лютого в Чорному морі біля берегів Краснодарського краю та тимчасово окупованого Криму було зареєстровано два підземні поштовхи. За словами капітана 1-го рангу запасу ВМС України Андрія Риженка, така сейсмічна активність може впливати на роботу російських військових об’єктів і флоту в регіоні.

Експерт наголосив, що Кримський півострів та прилегла акваторія знаходяться в зоні підвищеного ризику землетрусів. Як приклад він навів події 1927 року, коли сильні підземні поштовхи завдали шкоди узбережжю та спровокували виникнення хвиль цунамі в Чорному морі.

Також Риженко зазначив, що геологічна будова дна Чорного моря характеризується витоками природного газу, що може створювати перешкоди для гідроакустичних систем. На його думку, більш потужні землетруси можуть негативно позначитися як на морській інфраструктурі, так і на можливостях російського військово-морського флоту.

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