Загроза цунамі та масова евакуація: у Новій Зеландії стався потужний землетрус (відео)

Було зафіксовано щонайменше 3 підземних поштовхи магнітудою у понад 8.

Через потужний землетрус мешканцям довелося евакуюватися / Фото ua.depositphotos.com

Потужний землетрус наполохав мешканців сходу Нової Зеландії. Через загрозу цунамі там навіть оголосили евакуацію.

Про це повідомляє ТСН.

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Щонайменше 3 підземних поштовхи магнітудою у понад 8 зафіксували сейсмологи у Новій Зеландії. Ніхто не постраждав, бо епіцентр землетрусу був поблизу ненаселених островів. Влада країни оголосила надзвичайну ситуацію.

Кілька тисяч мешканців узбережжя залишили власні домівки. Люди масово рушили вглиб контитенту, втім згодом з'ясувалося - загроза цунамі минула. Хвилі піднялися лише на кілька метрів, тож мешканцям дозволили повернутися до власних помешкань, але наближатися до пляжу досі заборонено.

Землетрус у Греції

17 лютого землетрус магнітудою 4,9 стався рано в середу поблизу грецького приморського міста Нафпактос на північному узбережжі Коринфської затоки.

Землетрус стався на відстані 11 км на південний схід від міста на глибині 6 км о 5:36 ранку.

О 6:38 на відстані 13 км від Нафпактоса був зафіксований новий землетрус магнітудою 4,1.

Станом на 7:00 повідомлень про пошкодження від сейсмічних вібрацій не надходило. Однак пожежні машини з міст Айгіо та Нафпактос продовжують проводити патрулювання для виявлення будь-яких проблем із сейсмічною активністю.

Як заявив професор геології в Університеті Патри та лабораторії сейсмології Ефтіміос Сокос, у Греції в останні місяці зростає сейсмічна активність.