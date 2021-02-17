У Греції зростає сейсмічна активність: у країні стався землетрус магнітудою 4,9
Інформації про пошкодження не надходило.
Землетрус магнітудою 4,9 стався рано в середу поблизу грецького приморського міста Нафпактос на північному узбережжі Коринфської затоки.
Про це повідомив Афінський геодинамічний інститут, передає Європейська правда з посиланням на Kathimerini.
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Землетрус стався на відстані 11 км на південний схід від міста на глибині 6 км о 5:36 ранку.
О 6:38 на відстані 13 км від Нафпактоса був зафіксований новий землетрус магнітудою 4,1.
Станом на 7:00 повідомлень про пошкодження від сейсмічних вібрацій не надходило. Однак пожежні машини з міст Айгіо та Нафпактос продовжують проводити патрулювання для виявлення будь-яких проблем із сейсмічною активністю.
Як заявив професор геології в Університеті Патри та лабораторії сейсмології Ефтіміос Сокос, у Греції в останні місяці зростає сейсмічна активність.
"З початку сейсмічної активності в грудні минулого року ми очікували такого розвитку подій, як ми бачимо це в Коринфській затоці", - каже він.
Сильні снігопади у Греції
Влада Греції була змушена тимчасово відкласти щеплення від коронавірусу у столичному регіоні. Все тому, що Афіни засипало снігом, через який зупинився рух на одній з гілок метро.
Цю заметіль у Греції називають найсильнішою за 12 років. Місцеві кажуть, що насипало не менше півметра снігу.
Крім цього, муніципальні служби щосили намагаються розчищати вулиці і автотраси. Влада закликає громадян не виходити з дому без необхідності, але багато хто користується нагодою і відправляються на прогулянку.
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