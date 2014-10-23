У Харкові в перестрілці вбили терориста - ЗМІ

Про це "Вестям" повідомили джерела в правоохоронних органах. Операція проходила на вулиці Ньютона, здійснювали затримання співробітники СБУ.

"Група складалася з трьох осіб - двох українців і росіянина, харків'ян серед них немає. Здаватися без бою терористи не захотіли: один з них почав відстрілюватися і кидати в силовиків гранати, але був застрелений. Також постраждав один боєць "Альфи", - розповіло джерело.

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За попередньою інформацією, ця група причетна до деяких диверсій і терактів, які сталися на території області протягом останніх місяців. Знешкодили бойовиків на стадії підготовки чергового злочину.