Військові звільнили Кримське на Луганщині "без жодного пострілу"

09:18, 20 жовтня 2014
Політика
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У Кримському, останньому населеному пункті Новоайдарського району, звільненому від так званого “Всевеликого війська донського”, незабаром почнеться фінансування.

Пресс-служба Луганской ОГА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.

"В суботу, 18 жовтня підрозділи збройних сил України та міліції без жодного пострілу звільнили від бойовиків останнє село Новоайдарського району з переліку населених пунктів, які за постановами Верховної Ради від 7 жовтня були перепідпорядковані з одного району до іншого – Кримське", – йдеться в повідомленні.

За словами голови Луганської ОДА Генадія Москаля, до звільнення Кримського тут хазяйнували козаки так званого “Всевеликого війська донського” та практично всі мешканці раніше мали проросійські настрої.

Прес-служба Луганської ОДА

"Одного депутата сільради, що висловлював проукраїнські погляди, розстріляли прямо на порозі хати, ще двох селян закатували до того, що один зараз має психічні розлади. В сільській раді козаки встановили комендатуру, один із кабінетів після їхньої втечі так і залишився зачиненим", – заявив Москаль.

Читайте такожЯвка на виборах в Луганській області складе 35% - МоскальВін також повідомив, що сьогодні, в понеділок у обласній адміністрації відбудеться нарада з Новоайдарського району. За кілька днів через казначейство буде розблоковано фінансування.

"І ще. Встановили нарешті над сільрадою жовто-синій прапор", – додав голова адміністрації. 

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