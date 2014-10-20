Військові звільнили Кримське на Луганщині "без жодного пострілу"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.

"В суботу, 18 жовтня підрозділи збройних сил України та міліції без жодного пострілу звільнили від бойовиків останнє село Новоайдарського району з переліку населених пунктів, які за постановами Верховної Ради від 7 жовтня були перепідпорядковані з одного району до іншого – Кримське", – йдеться в повідомленні.

За словами голови Луганської ОДА Генадія Москаля, до звільнення Кримського тут хазяйнували козаки так званого “Всевеликого війська донського” та практично всі мешканці раніше мали проросійські настрої.

"Одного депутата сільради, що висловлював проукраїнські погляди, розстріляли прямо на порозі хати, ще двох селян закатували до того, що один зараз має психічні розлади. В сільській раді козаки встановили комендатуру, один із кабінетів після їхньої втечі так і залишився зачиненим", – заявив Москаль.

Читайте такожЯвка на виборах в Луганській області складе 35% - МоскальВін також повідомив, що сьогодні, в понеділок у обласній адміністрації відбудеться нарада з Новоайдарського району. За кілька днів через казначейство буде розблоковано фінансування.

"І ще. Встановили нарешті над сільрадою жовто-синій прапор", – додав голова адміністрації.