Президент розповів Морозу, чого він хоче

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні під час зустрічі з новообраним головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ наголосив, що парламент повинен підтримувати обраний внутрішній та зовнішньополітичний курс Президента.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, В.ЮЩЕНКО привітав О.МОРОЗА з легітимним обранням на посаду спікера парламенту і відзначив, що очікує від Верховної Ради плідної та конструктивної роботи.

Глава держави також підтвердив, що подасть до Верховної Ради кандидатуру прем’єр-міністра лише після відновлення роботи Конституційного Суду.

У зустрічі також узяли участь прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ і глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК.