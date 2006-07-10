Президент розповів Морозу, чого він хоче

13:01, 10 липня 2006
Політика
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Ющенко зустрівся зі спікером ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні під час зустрічі з новообраним головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ наголосив, що парламент повинен підтримувати обраний внутрішній та зовнішньополітичний курс Президента.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, В.ЮЩЕНКО привітав О.МОРОЗА з легітимним обранням на посаду спікера парламенту і відзначив, що очікує від Верховної Ради плідної та конструктивної роботи.

Глава держави також підтвердив, що подасть до Верховної Ради кандидатуру прем’єр-міністра лише після відновлення роботи Конституційного Суду.

У зустрічі також узяли участь прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ і глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК.

 

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