В ЄС сподіваються на проєвропейську більшість у новій Раді

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав журналістам.

”ЄС чітко визнає суверенне право України, кого обирати і з ким далі будувати Європу в Україні. Але, звичайно, дуже великі сподівання покладаються з боку ЄС на те, що в українському парламенті буде створена проєвропейська потужна більшість для того, щоб значно полегшити процес ухвалення необхідного законодавства. Велика роль у процесі наближення України до ЄС і в процесі імплементації Угоди про асоціацію належить саме Верховній Раді”, - заявив дипломат.

Єлісєєв назвав символічним той факт, що вибори до Верховної Ради ”співпадають з початком процесу тимчасового застосування Угоди про асоціацію”. ”Ми почнемо імплементацію цього стратегічного документа з 1 листопада”, - нагадав він.

Читайте такожПорошенко у Києві проголосував "за європейське майбутнє" (фото)За словами Єлісєєва, з боку європейських партнерів України ”набагато менше скарг на процес підготовки до виборів”.

Враховуючи, що вибори є достроковими, коли триває окупація сходу України російськими військами, процес підготовки був оцінений депутатами Європейського парламенту та європейськими експертами як дуже позитивний, сказав дипломат. «Сподіваюся, що ці вибори розпочнуть процес зміцнення демократичних процесів в нашій державі», - наголосив Єлісєєв.