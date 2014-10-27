Комбат "Айдару" пообіцяв "набити морду" Семенченку в Раді
01:13, 27 жовтня 2014Політика
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Новоспечений народний депутат - командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук - пообіцяв насамперед "набити морду" Семену Семенченко.
Сергій Мельничук розповів, з чого почне кар'єру депутата / Фото: УНІАН
Перше, що він зробить у Раді - це "наб'є морду" командиру батальйону "Донбас" Семену Семенченку, заявив Мельничук коментарі Обозревателю.
"Наб'ю морду за те, щоб не збирав там всяких і не говорив, що вони комбати "Айдару". Мій номер телефону знає, а на прес-конференцію поліз з якимось самозванцем і написав звернення. Я це звернення, в принципі, підтримую, але нічого йому з якимись ... виступати! Ось за це він у мене і отримає", - підкреслив комбат.
Читайте також"Айдарівці" скаржаться на скасування голосування на 105-му окрузіПісля цього Мельничук займеться законодавчими проектами.
Нагадаємо, Семенченко сьогодні заявив, що потрібно готуватися до нового етапу російської агресії.
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