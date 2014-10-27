Ляшка і Опозиційний блок в коаліцію не запросили - Луценко
12:20, 27 жовтня 2014Політика
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На сьогоднішні переговори щодо коаліції запрошено, крім "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту", також "Свободу", "Самопоміч" та "Батьківщину".
У коаліції може бути представлено 5 сил / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу лідер партії “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко.
Читайте такожУ Порошенка обіцяють сьогодні оприлюднити текст коаліційної угодиВін зазначив, що “буквально недавно розпочалися переговори з “Народним фронтом”, принаймні, розпочалися консультації між президентом і прем'єр-міністром України. І на сьогодні запланована зустріч у розширеному форматі представників цих двох політичних сил”.
“Також зараз ми пропонуємо долучитися до цих переговорів і згаданих мною керівників «партій Майдану» - “Самопомочі”, “Свободи” і “Батьківщини”, - додав Луценко.
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