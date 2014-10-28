ЦВК отримала перші протоколи ОВК з мокрими печатками

До Центральної виборчої комісії почали надходити перші протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками.

Як передає кореспондент УНІАН, в Центрвиборчком прибула перша окружна виборча комісія, яка привезла паперові протоколи підрахунку голосів. Першими стали представники окружної виборчої комісії виборчого округу № 146 міста Кременчук Полтавської області. Читайте такожУ Красноармійську визнали недійсним голосування по мажоритарціНаразі оброблено понад 84% електронних протоколів. Лідерство зберігає "Народний фронт", "Блок Петра Порошенко" - на другому місці.

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