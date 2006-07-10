Морозу здається, що ”Наша Україна” схилилася

Голова Верховної Ради, лідер СПУ Олександр МОРОЗ вважає, що керівництво «Нашої України» схиляється до рішення про входження в новостворену коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, за словами О.МОРОЗА, “після сьогоднішньої Погоджувальної ради мені здалося, що політичне керівництво «Нашої України» схиляється в бік рішення про входження в новостворену коаліцію”.

В той же час голова ВР підкреслив, що під час сьогоднішньої зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ за участю прем’єр-міністра України Юрія ЄХАНУРОВА дане питання не обговорювалося.

На запитання журналістів, як вирішуватиметься питання про розподіл посад, якщо “Наша Україна” увійде у коаліцію пізніше, тобто коли посади вже будуть розподілені, О.МОРОЗ відповів, що «ці питання робочі, і їх треба розглядати в широкому контексті» за участю Ради коаліції.

«Якщо ж вести мову про перспективи входження «Нашої України» в коаліцію, то я вважаю, вона бажана, більше того, вона очікувана», - підкреслив О.МОРОЗ.

За його словами, це дозволило б зняти одну з основних проблем, пов’язану із розколом суспільства.

На думку О.МОРОЗА, входження «Нашої України» в широку коаліцію було б сприйнято суспільством «як хороший жест».

За його словами, це б гарантувало злагоджену роботу гілок влади і Президента України. «Я на це розраховую і сподіваюся, що так воно і буде», - зазначив О.МОРОЗ.