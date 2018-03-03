Луценко про штурм наметового містечка: в таборі за гроші Курченка готували захоплення Ради

За словами Луценка, "перетворювати наметові містечка біля центральних органів влади в накопичувач екстремістів, зброї та вибухових речовин – табу".

Генеральний прокурор Юрій Луценко підтримує дії МВС у наметовому містечку під Верховною Радою в суботу, 3 березня.

Про це він заявив у коментарі на своїй сторінці в Facebook.

"ГПУ підтримує законні дії МВС 3 березня в наметовому містечку. Одночасно прокурори уважно стежать за законністю дій правоохоронців щодо затриманих", - написав він.

Генпрокурор зазначив, що з першого дня акцій, організованих "Рухом нових сил" Михеїла Саакашвілі, заявляв про гарантії на мирний протест.

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"Незважаючи на те, що з тих пір правоохоронці вилучили у осіб, пов'язаних з цими акціями, купу зброї та вибухівки, одні активісти акцій затримані за підозрою у викраденні людини, інші - за підозрою у вбивстві цілої родини фермерів, ми і надалі гарантуємо людям право на протест. Де завгодно і коли завгодно", - додав він.

Однак, за словами Луценка, "перетворювати наметові містечка біля центральних органів влади в накопичувач екстремістів, зброї та вибухових речовин – табу".

"Табір, де за гроші Курченка розробляються плани захоплення парламенту, звідки регулярно починаються атаки, в тому числі - із застосуванням зброї - на працівників МВС повинні бути припинені", - додав він.

Як відомо, вранці 3 березня у наметовому містечку під Верховною Радою відбулися зіткнення між поліцією і протестуючими.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац), інше - по подіях 27 лютого біля ВР.

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Поліцейські демонтували намети під ВР.

"У відділення поліції доставлено понад 100 осіб, які чинили опір співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження пост.345 КК - "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - відзначили в поліції.

За даними правоохоронців, під час проведення слідчих дій біля ВР в наметовому містечку було вилучено 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова" і 5 димових мін.