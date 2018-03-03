Сутички під Радою: в поліції більше 100 осіб, в наметовому містечку знайшли 10 гранат та коктейлі Молотова (фоторепотаж)

Під час огляду знайдено понад 10 предметів схожих на бойові гранати Ф-1 та РГД-5, пляшки з запалювальною сумішшю, металеві палки.

Внаслідок зіткнень між правоохоронцями та протестувальниками біля будівлі Верховної Ради поліція затримала, а також запросила для дачі пояснень понад 100 осіб.

Про це в Facebook написав радник глави МВС Зорян Шкіряк. Також, за його словами, в тимчасових помешканнях і в зоні проживання протестувальників, поліція вилучила ще дев’ять, ймовірно, бойових гранат РГД-5 з запалами.

"Наразі, ситуація в середмісті Києва спокійна і перебуває під повним контролем правоохоронних органів. Наразі продовжують працювати слідчі, здійснюючи документування злочинних дій. Про проведення правоохоронних заходів мешканцям табору було повідомлено заздалегідь. Перешкоджання слідчим діям - це кримінальне правопорушення, котре передбачає сувору відповідальність", - написав Шкіряк.

За словами радника Авакова, під час огляду знайдено понад 10 предметів схожих на бойові гранати Ф-1 та РГД-5, пляшки з запалювальною сумішшю, металеві палки ( ймовірно для нападу на поліцейськи ), ножі та інше.

Читайте такожВ наметовому містечку під Радою затримали 50 протестувальників, поліція знайшла гранати

"Будуть проведені відповідні експертизи для з‘ясування всіх обставин та встановлення походження цих предметів. Наразі, затримано, а також запрошено для дачі пояснень 101 особа. Серед постраждалих четверо правоохоронців та декілька активістів. Їм надано необхідну допомогу", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні поліція очистила наметове містечко під Верховною Радою і затримала 50 його мешканців. За словами заступника голови Нацполіції - начальник поліції Києва Андрія Крищенка, слідчі дії в наметовому містечку проводяться за подіями 27 лютого, коли постраждали 14 правоохоронців.

27 лютого біля ВР відбулися сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Учасники мітингу принесли під стіни будівлі покришки і хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагалися припинити їхні дії, однак учасники акції почали кидали каміння і пляшки із запальною сумішшю в бік правоохоронців. В результаті зіткнень постраждали 14 правоохоронців. Також було затримано 9 затриманих порушників правопорядку.