Мороз переконаний, що все зробив бездоганно

Голова Верховної Ради, лідер СПУ Олександр МОРОЗ переконаний, що крок на створення нової коаліції був правильним і у правовому відношенні здійснений бездоганно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

За словами О.МОРОЗА, необхідно було «припинити невизначеність в структурах влади, і ми це зробили».

Говорячи про події 6 липня, тобто про голосування за його кандидатуру на посаду голови ВР, що призвело до розвалу коаліції демократичних сил, О.МОРОЗ висловив переконання, що «зробив абсолютно правильно».

Він вважає, що, перш ніж запитувати його про моральний бік справи, необхідно про це запитати у тих, «хто тягнув інтригу вздовж тривалого часу для того, щоб організувати конфлікт у владних структурах і потім розправитись з тим, з ким збиралися розправитись з самого початку».

О.МОРОЗ нагадав, що ще перед 26 березням був парафований меморандум про створення коаліції, але коли «Наша Україна» побачила, що не здобула першого місця серед учасників можливої коаліції, то відмовилась від нього.

Він також нагадав, що потім була коаліційна угода, а також зауваження соціалістів щодо кандидатури Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови ВР, але «Наша Україна» відмовилася обговорювати це питання.

О.МОРОЗ зазначив, що він зрозумів, що все це «гарно вмонтовується у процедуру інтриги», де був би визначений «винний, крайній», кого б визнали відповідальним за руйнування коаліції, а пізніше «Наша Україна» створила б нову коаліцію, «до чого прагнула, і досить розумно, з самого початку».

За його словами, в результаті так званих «консультацій» «Нашої України» з Партією регіонів, по суті, було домовлено вже про створення між ними коаліції, але під тиском з боку БЮТ вдалося підписати угоду про створення коаліції демократичних сил.

О.МОРОЗ підкреслює, що на цьому інтриги не закінчилися, оскільки була висунута кандидатура П.ПОРОШЕНКА з метою або зіткнути дві політичні сили, або призвести до того, щоб Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася від посади прем’єр-міністра України. За його словами, все це тяглося досить довго.

О.МОРОЗ підкреслив, що декілька разів і у Президента України Віктора ЮЩЕНКА, і на Раді коаліції говорив про недопустимість ситуації, яка складається.

За його словами, розроблявся сценарій, щоб «на декілька місяців створити коаліцію, а потім розвалити її за сценарієм вересня минулого року і на тому поставити крапку, створивши нову коаліцію».

О.МОРОЗ зазначив, що ставив запитання до учасників демократичної коаліції: «То ви нашу політичну силу берете як заручників?», і підкреслив, що СПУ не могла погодитись на такий варіант.

За його словами, члени СПУ, а також ряд народних депутатів із «Нашої України» та БЮТ не сприймали кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду голови ВР, хоч він і «підготовлена людина для такої роботи, має хороші менеджерські здібності, фахову підготовку».

О.МОРОЗ зазначив, що висунув свою кандидатуру і тому, що хотів зберегти єдність в СПУ, оскільки більшість народних депутатів із фракції не сприймали кандидатуру П.ПОРОШЕНКА.

Він наголосив на тому, що вважає свій крок правильним.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Партія регіонів, соціалісти і комуністи підписали меморандум про створення коаліції в парламенті. Це стало можливим після того, як лідер Соцпартії Олександр МОРОЗ, який до цього входив у коаліцію разом з "Нашою Україною" і Блоком Юлії Тимошенко, був обраний спікером за підтримки Партії регіонів і комуністів. Це привело до розвалу коаліції і створення її в іншому форматі.