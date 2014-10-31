Виконавча рада ЮНЕСКО схвалила резолюцію щодо моніторингу ситуації в Криму



Про це УНІАН повідомили у департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

«30 жовтня 2014 року завершила роботу 195-та сесія Виконавчої ради ЮНЕСКО. У ході останнього пленарного засідання сесії було затверджено проекти резолюцій, попередньо схвалені відповідними галузевими комісіями», - йдеться в повідомленні.

Відтак, Виконавча рада остаточно затвердила прийняту 23 жовтня 2014 р. Комісією з питань програми та зовнішніх зносин резолюцію «Моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна).

Під час захисту українського проекту у рамках Комісії глава делегації України, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця наголосив на значенні резолюції, що базується на основоположних засадах міжнародного права. Очільник української делегації висловив впевненість, що схвалення цього документа матиме тривалий вплив на майбутнє ЮНЕСКО.

Читайте такожЮНЕСКО підтвердила, що Крим - це Україна

Член урядової делегації України, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров привернув увагу держав-членів ЮНЕСКО на численні порушення прав людини на півострові, зокрема у сферах освіти, культури, віросповідання та свободи самовираження, а також утиски корінного народу Криму.

Відповідно до схваленої резолюції, яка де-факто визнала приналежність Автономної Республіки Крим Україні, генеральний директор Організації має представити доповідь за результатами здійсненого в АРК моніторингу у сферах компетенції ЮНЕСКО під час наступної 196-ї сесії Виконавчої ради.