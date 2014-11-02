Бойовики з "Градів" обстріляли Гірське на Луганщині

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської ОДА Генадія Москаля.

"Спочатку о 6.00, а потім з 6.30 до 8.00 місто обстріляли з установок “Град”. Жертв немає, є незначні руйнування, які комісія ОДА буде з’ясовувати на місці", - йдеться у повідомленні.

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