Кримське обстріляли з мінометів і "Градів", є жертви - Москаль

Як йдеться на сайті голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, з 9.00 почався інтенсивний обстріл с. Кримське Новоайдарського району.

Терористи стріляють з мінометів, систем залпового вогню "Град" і гармат. Пошкоджені приватні житлові будинки, деякі після прямих попадань зайнялися. Є жертви, кількість наразі встановити неможливо.

Читайте такожБойовики за добу 37 разів обстріляли позиції українських військовихОбстріл Кримського, яке було звільнено 18 жовтня, продовжувався також весь день 31 жовтня. Сьогодні вранці Москаль планував виїхати туди, щоб оцінити завданий збиток, але поїздку довелося відкласти через відновлення обстрілу.

Москаль зазначив, що як тільки ситуація покращає, до Кримського виїдуть рятувальники і "швидка допомога", щоб надати людям допомогу. При цьому губернатор додав, що відшкодовувати збитки постраждалим немає за що, оскільки уряд не виділив коштів на ці цілі.