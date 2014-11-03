На псевдовиборах в «ДНР» і «ЛНР» люди голосували за їжу - комбат

Про це Тетерук заявив на прес-конференції в УНІАН.

“Люди за це (участь у «виборах» — УНІАН) отримали продукти харчування. І я не став би називати їх за це зрадниками або душевно хворими. Ми маємо розуміти, що ці люди знаходяться в критичних обставинах. І для них це — єдиний спосіб отримати трошки їжі”, - зазначив Тетерук.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада на окупованих територіях Донецької та Луганської областей підтримувані Росією терористичні угрупування організували вибори глав «республік» і депутатів "народних рад" «ЛНР» і «ДНР».

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Сьогодні на брифінгу речник РНБО Сергій Лисенко проінформував, що терористи намагалися стимулювати людей до участі у «виборах» продажем дешевих овочів та роздачею так званих «соціальних карток», а також залякували зі зброєю.

Офіційний Київ, ЄС і США засудили проведення «виборів» у «ДНР» і «ЛНР» і не мають наміру визнавати їх підсумки.

Росія ж вважає, що «вибори» в «ДНР» і «ЛНР» 2 листопада відповідають Мінським домовленостям.

Як заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, Росія готова визнати результати «виборів» «народних рад» і глав «ДНР» і «ЛНР», які "будуть важливі з точки зору легітимізації влади".