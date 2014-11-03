ООН засудила псевдовибори на Донбасі, назвавши їх серйозним порушенням мінських угод

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на заступника офіційного представника генсека ООН Фархан Хак.

”Кілька днів тому ми виступили із заявою з приводу цих виборів. У ній йшлося, що вони є серйозним порушенням мінських домовленостей. Саме так вважає генеральний секретар. Його точка зору не змінилася”, - підкреслив Хак, додавши, що минулі вибори не сприятимуть мирному врегулюванню конфлікту на сході України.

Читайте такожУ Держдумі визнали псевдовибори і вимагають цього ж від КиєваЯк повідомлялося, офіційний Київ, ЄС і США засудили проведення «виборів» у так званих ДНР і ЛНР і не мають наміру визнавати їх результати.

Росія ж вважає, що «вибори» у ДНР і ЛНР 2 листопада відповідають мінським домовленостям.

За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, Росія готова визнати результати «виборів» народних рад і глав ДНР і ЛНР, які ”будуть важливими з погляду легітимізації влади”.