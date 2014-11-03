Москва визнала псевдовибори на окупованих територіях Донбасу - МЗС РФ

Про це йдеться в заяві МЗС РФ у зв'язку з виборами в Донецькій і Луганській областях, повідомляє РИА Новости.

"Вибори в Донецькому та Луганському регіонах пройшли в цілому організовано, при високій явці виборців. Ми поважаємо волевиявлення жителів південного сходу. Обрані представники отримали мандат для вирішення практичних завдань з відновлення нормального життя в регіонах", - йдеться в документі.

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Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, з урахуванням виборів вкрай важливо зробити активні кроки з налагодження "сталого діалогу між центральною українською владою та представниками Донбасу в руслі досягнутих у Мінську домовленостей".

"Готові разом з нашими міжнародними партнерами і далі конструктивно сприяти врегулюванню кризової ситуації в Україні", - підсумували в МЗС РФ.