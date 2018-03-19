Клімкін: зустріч міністрів ЄС в групі друзів України "була суперовою"

15:57, 19 березня 2018
Політика
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Павло Клімкін / REUTERS

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав українським журналістам після зустрічі сьогодні в Брюсселі.

«Це була суперова зустріч. Були всі міністри, які на цей час були в Брюсселі, а це більше 20, була і Федеріка Могеріні (високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки) і Йоханесс Ган (європейський комісар). В цьому сенсі я вважаю, що це не висловлення підтримки нам всім, а реальна атмосфера союзницьких відносин», - вважає Клімкін.

За словами міністра, «було дуже приємно чути з самого початку, що ця зустріч відповідає назві – саме друзі України, оскільки це була дружня атмосфера».

«Я відчував себе частиною європейської родини – і коли ми обговорювали нелегітимні вибори на території Криму, і коли ми обговорювали Донбас, і коли ми обговорювали спільну відповідь, яка нам потрібна, і про те, що робить Росія», - сказав міністр.

За інформацією УНІАН, на зустрічі також був міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

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Теги: #Євросоюз#Клімкін