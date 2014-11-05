Естонія ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС
02:00, 05 листопада 2014Політика
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Парламент Естонії ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Естонія ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Twitter.
”Riigikogu (парламент) Естонії ратифікував УА Україна-ЄС”, - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, 16 вересня 2014 р. Верховна Рада України синхронно з Європейським парламентом ратифікувала угоду про асоціацію між Україною та ЄС.
На цей час процедуру ратифікації Угоди про асоціацію України і Євросоюзу повністю завершили Словаччина, Румунія, Литва, Латвія, Мальта і Болгарія.
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