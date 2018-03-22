Стиліст: Тимошенко стала заручницею своєї зачіски

Образ, особливо політика, не повинен виглядати як експеримент, зазначила іміджмейкер.

Юлія Тимошенко вибрала собі зачіску усвідомлено і з далекосяжної метою. Про це сказала стиліст і іміджмейкер Уляна Пак.

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Під час чату в "Главреді" вона відповіла на питання про те, чи можна вважати косу Тимошенко вдалим рішенням, або політик вже почасти стала заручницею цього образу. Пак зазначила: "Під час передвиборної кампанії багато розмов про національну ідею, і політики по-різному експлуатують цю тему. У випадку Юлії Володимирівни вся "національна ідея" втілилася в одній зачісці - косі. Адже саме коса відрізняє українку від всіх інших національностей і народів".

Пак додала: "Образ, особливо політика, не повинен виглядати як експеримент. Це повинен бути свідомий вибір. Після вибору цієї зачіски Юлія Володимирівна була зобов'язана носити її постійно".

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