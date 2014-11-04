Завтра Україну відвідає генсек ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

“5 листопада Київ відвідає генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаньєр”, - сказав він.

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За словами Перебийноса, планується, що відбудуться переговори Дзаньєра з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.