Завтра Україну відвідає генсек ОБСЄ

16:12, 04 листопада 2014
Політика
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Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаньєр перебуватиме з візитом в Україні 5 листопада.

Ламберто Заньер / Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

“5 листопада Київ відвідає генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаньєр”, - сказав він.

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За словами Перебийноса, планується, що відбудуться переговори Дзаньєра з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

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