Вранці бойовики відновили атаки під Маріуполем

Крім того, за минулу добу також помічена робота декількох безпілотних літальних апаратів, повідомили УНІАН у штабі оборони Маріуполя.

Загалом за вчорашній день бойовики 4 рази порушили мінську угоду.

Мінометним і танковим обстрілу піддалися позиції української армії в приміських населених пунктах Маріуполя. В результаті один боєць загинув, один поранений.

Читайте такожБойовики намагались зруйнувати новий перехід через Сіверський ДонецьВ деяких випадках бойовики вели обстріл житлових кварталів населених пунктів, використовуючи заборонені методи ведення бою, розраховуючи на те, що відповідь вогонь по них не буде відкрито.

Нагадаємо, в зоні АТО відзначається різка активізація військ РФ і бойовиків, пов'язана з отриманням боєприпасів, доставлених на Донбас з так званими «гуманітарними» конвоями з РФ. Найскладніша ситуація зберігається в районі Дебальцеве та Донецька.