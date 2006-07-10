Качинський призначив свого брата-близнюка прем`єром
17:25, 10 липня 2006Політика
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Лідер правлячої партії очолив уряд Польщі
Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ призначив свого брата-близнюка Ярослава КАЧИНСЬКОГО прем`єр-міністром.
Як передає «Газета.ру» з посиланням на Reuters, про це повідомила прес-служба адміністрації Президента країни.
Лідер правлячої партії «Право і справедливість» Я.КАЧИНСЬКИЙ вирішив обійняти посаду глави уряду минулої п`ятниці.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Казімеж МАРЦІНКЕВИЧ офіційно подав у відставку з поста прем`єр-міністра Польщі.
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