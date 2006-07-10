Качинський призначив свого брата-близнюка прем`єром

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ призначив свого брата-близнюка Ярослава КАЧИНСЬКОГО прем`єр-міністром.

Як передає «Газета.ру» з посиланням на Reuters, про це повідомила прес-служба адміністрації Президента країни.

Лідер правлячої партії «Право і справедливість» Я.КАЧИНСЬКИЙ вирішив обійняти посаду глави уряду минулої п`ятниці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Казімеж МАРЦІНКЕВИЧ офіційно подав у відставку з поста прем`єр-міністра Польщі.