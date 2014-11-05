В Україну прибув генcек ОБСЄ

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаньєр прибув в Україну.

Про це повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні на своєму Twitter.

«Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаньєр відвідує спеціальну моніторингову місію (СММ) в Україні», - зазначає СММ.

#OSCE Secretary General Lamberto Zannier visiting #OSCE_SMM to #Ukraine. Discussing SMM activities and challenges pic.twitter.com/BnpDqnhw9N — СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) November 5, 2014

Також у повідомленні додається, що наразі проходить обговорення діяльності та проблем моніторингової місії.

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Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар ОБСЄ перебуватиме з візитом в Україні 5 листопада. Планується, що відбудуться переговори Дзаньєра з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.