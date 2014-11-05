Захід має пам'ятати про Крим - МЗС Польщі

Про це він сказав в опублікованому сьогодні інтерв'ю в Gazeta Wyborcza.

"Москва спритно спихає справу Криму за межі дискусії. Сьогодні громадська думка цікавиться Донбасом, а Крим у тіні, на що не повинно бути згоди. Символічно, що про півострів не згадав Президент США Барак Обама під час свого виступу в ООН у вересні", - сказав міністр.

Читайте такожУ Польщі заклик Горбачова визнати Крим російським назвали "незграбною спробою потрапити в політику"Він назвав окупацію Криму Росією "без жодного пострілу" винятковою ситуацією та висловив переконання, що останні події на Донбасі підтверджують його в думці, що російська влада продовжить агресію проти українців.

"Ситуація на Сході України підтверджує, що (Росія) не відмовиться від використання сили, в тому числі, у великих масштабах, адже у східних регіонах України загалом залучено десятки тисяч російських солдатів із важкою технікою", - сказав він.

"Росія тестує нас, як далеко можна піти далі", - додав міністр.