Омбудсмен заявила про порушення законодавства під час затримання Савченко

Вона додала, що особисто здійснюватиме контроль за дотриманням конституційних прав Савченко.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що затриманння народного депутата Надії Савченко відбулося з порушенням законодавства.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Омбудсмена.

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«Під час затримання Надії Савченко були порушені вимоги чинного законодавства. Даний факт сьогодні підтверджений рішенням слідчого судді в ході судового засідання. Він звільнив в залі суду позбавлену свободи Надію Савченко. Водночас, слідчий суддя задовільнив клопотання слідчого СБУ про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою народному депутату», - заявила Денісова.

Вона додала, що особисто здійснюватиме контроль за дотриманням конституційних прав Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Надія Савченко під час судового засідання щодо обрання їй запобіжного заходу оголосила голодування.