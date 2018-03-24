Омбудсмен заявила про порушення законодавства під час затримання Савченко

13:45, 24 березня 2018
Політика
2394
Омбудсмен Людмила Денісова особисто стежитиме за дотриманням конституційних прав Савченко / фото УНІАН

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Омбудсмена.

Читайте такожУ Мін'юсті розказали, як стежитимуть за Савченко під час її голодування

«Під час затримання Надії Савченко були порушені вимоги чинного законодавства. Даний факт сьогодні підтверджений рішенням слідчого судді в ході судового засідання. Він звільнив в залі суду позбавлену свободи Надію Савченко. Водночас, слідчий суддя задовільнив клопотання слідчого СБУ про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою народному депутату», - заявила Денісова.

Вона додала, що особисто здійснюватиме контроль за дотриманням конституційних прав Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Надія Савченко під час судового засідання щодо обрання їй запобіжного заходу оголосила голодування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Звинувачення на адресу Савченко в Україні
Теги: #Надія Савченко#Людмила Денісова