Штепа просидить у СІЗО до 9 січня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу під час судового засідання зачитав головуючий суддя Денис Чудовський.

“Строк тримання під вартою обвинуваченої Штепи Нелі Ігорівни вважати продовженим до 9 січня 2015 року включно. Ухвала оскарженню не підлягає”, - наголосив суддя.

Читайте такожЗахист екс-мера Слов'янська Штепи домагатиметься розгляду справи судом присяжних

Представники захисту Штепи клопотання про зміну запобіжного заходу на непов'язаний із триманням під вартою не подавали.

Як повідомляв УНІАН, Штепу затримали у липні цього року. 8 жовтня їй оголошено остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

Екс-очільниця міста обвинувачується у закликах до зміни меж України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій.

31 жовтня, прокуратура передала до суду обвинувальний акт у справі Штепи.