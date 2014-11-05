Штепа просидить у СІЗО до 9 січня
Сьогодні Червонозаводський районний суд Харкова подовжив міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи до 9 січня 2015 року.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу під час судового засідання зачитав головуючий суддя Денис Чудовський.
“Строк тримання під вартою обвинуваченої Штепи Нелі Ігорівни вважати продовженим до 9 січня 2015 року включно. Ухвала оскарженню не підлягає”, - наголосив суддя.
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Представники захисту Штепи клопотання про зміну запобіжного заходу на непов'язаний із триманням під вартою не подавали.
Як повідомляв УНІАН, Штепу затримали у липні цього року. 8 жовтня їй оголошено остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).
Екс-очільниця міста обвинувачується у закликах до зміни меж України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій.
31 жовтня, прокуратура передала до суду обвинувальний акт у справі Штепи.