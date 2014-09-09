Суд продовжив утримання під вартою екс-мера Слов'янська Штепи

Як повідомив кореспонденту УНІАН адвокат Нелі Штепи В'ячеслав Дейниченко, відповідне рішення після декількох годин слухань у закритому режимі, прийняв Червонозаводський районний суд Харкова.

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За його словами, суд не визначив розмір застави і продовжив утримання під вартою Нелі Штепи до 12 листопада. Таким чином суд повністю задовольнив клопотання прокуратури і відхилив клопотання захисту про пом'якшення запобіжного заходу і дев'яти народних депутатів, які хотіли взяти екс-мера на поруки.

Адвокат зазначив, що суд, ухвалюючи рішення, керувався тим, що існує загроза того, що Неля Штепа може ухилитисявід явки до суду, і може покинути місце проживання, а також може вплинути на депутатів Слов'янської міської ради.

В'ячеслав Дейниченко підкреслив, що депутати Слов'янської міськради вже допитані у цій справі, тому незрозуміло, яким чином вона може на них вплинути. Крім цього, адвокат звернув увагу, що екс-мер не втекла після того, як її звільнили сепаратисти.

Дейниченко підкреслив, що протягом 5 днів захист Нелі Штепи подасть апеляцію в Апеляційний суд Харківської області на рішення Червонозаводського суду Харкова.

Як повідомляв УНІАН, Нелю Штепу затримали в липні. Екс-меру було оголошено про підозру у вчиненні дій, передбачених ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України") та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави.