Москаль: ОБСЄ бездарно показала себе на Донбасі, їй не місце на Закарпатті

Губернатор Закарпатської області назвав спостерігачів місії ОБСЄ ледарями, які воліють сидіти у ресторанах, а не працювати.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що Закарпатській області не потрібні спостерігачі ОБСЄ, а також розкритикував роботу спостерігачів місії ОБСЄ на Сході України.

Відповідну заяву посадовець зробив в інтерв’ю «Українській правді».

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«ОБСЄ знаю по Донбасу. Крім конфліктних ситуацій нічого з ними не було. До роботи – лодирі. Тільки сидять в ресторанах – пиво, водка, віскі. Нахрін вони нам тут потрібні? Я буду категорично проти», - заявив Москаль.

За словами голови Закарпатської ОДА, ОБСЄ – це «організація, яка себе бездарно показала на Донбасі».

«Де їхні досягнення? Вони когось визволили з полону, щось зробили? ОБСЄ буде тільки обузою на Закарпатті», - вказав він.

Зазначимо, що Геннадій Москаль обіймав посади голови Луганської ОДА з вересня 2014 по липень 2015 року.

Нагадаємо, 10 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ вже повідомила йому про відкриття спостережної місії на Закарпатті. За словами Сійярто, у п’ятницю він отримав листа від Генерального секретаря ОБСЄ із повідомленням, що організація встановила постійну присутність в Ужгороді. Називалася навіть кількість осіб, що входять в місію: 12.

В ОБСЄ у зв’язку з цим заявили про посилення моніторингу в Ужгороді через нещодавні інциденти з нападом на офіс Товариства угорської культури Закарпаття, однак вказали, що будуть здійснювати спостереження за ситуацією шляхом безперервного патрулювання з Івано-Франківська.