Фірташа "замовили" кілерам – ЗМІ

Це почалося невдовзі після того, як австрійська поліція затримала Фірташа в офісі його холдингу Group DF у Відні 12 березня на основі американського ордеру на арешт, пише Deutsche Welle.

Хоча через деякий час олігарх зміг вийти з-під варти, сплативши рекордну для австрійського правосуддя заставу в 125 мільйонів євро, він не має права покидати Австрію, поки не буде ухвалене рішення про його екстрадицію до Сполучених Штатів.

Як відомо, у США Дмитра Фірташа підозрюють у створенні злочинного угруповання, підкупі представників місцевої влади в одному зі штатів Індії та відмиванні грошей. Максимальний сукупний термін ув’язнення за злочинами, які інкримінують олігарху, становить 50 років.

Той факт, що Дмитро Фірташ після затримання у Відні постійно оточений міні-армією з охоронців, має конкретну причину, пише Die Presse. Журналісти цієї газети провели власне розслідування та дійшли висновку, що українського олігарха "замовили" кілерам.

При цьому вони посилаються на дані німецьких спецслужб.

Згідно з ексклюзивною інформацією видання, опублікованою в четвер, 6 листопада, на сайті газети, вбивство олігарха планується з минулої весни. Його нібито мала виконати група кілерів із Румунії та Угорщини, які навіть винайняли з цією метою помешкання у Відні, повідомляє газета дані джерел.

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Генеральному прокурору Австрії Вернеру Пляйшлю відомо про ймовірне планування вбивства відомого олігарха, пише австрійська газета, - про це йому розповів адвокат підозрюваного Дітер Бемдорфер.

Оточення Фірташа вже вимагало в австрійської поліції надати олігархові охорону, розповів газеті речник керівника віденської поліції Роман Гашлінґер. Поліція, за словами речника, зібрала всю необхідну інформацію, однак відмовила в захисті, вирішивши, що такий захід не є конче необхідним.

Однак в оточенні олігарха не бачать причин для відміни посиленого захисту Дмитра Фірташа, зазначає видання. "Ми постійно підтримуємо контакт із відповідальними відомствами", - розповів газеті віце-голова Group DF і "права рука" Фірташа Роберт Шетлер-Джонс. За його словами, Фірташ повідомляє "відповідальним відомствам" про кожне своє переміщення, зазначає Die Presse.

Австрійська газета припускає, що замовлення на вбивство українського олігарха може походити з Угорщини. Раніше там знаходилася низка важливих підприємств імперії Фірташа, проте у 2009 році його витіснили з газового бізнесу в цій країні. Старі порахунки могли залишитися у Фірташа з колишнім менеджментом угорського газового трейдера Emfesz, який свого часу був проданий швейцарській компанії RosGas за один долар, вважає Die Presse. Газета пише, що "замовлення" на олігарха могло походити з оточення колишнього керівництва Emfesz.

Український олігарх має чимало ворогів і в Угорщині, і в Україні, вважає видання.

Ці люди очевидно бояться, що він може "розколотися" після екстрадиції до США та розповість американським слідчим про махінації східноєвропейського газового бізнесу, припускають австрійські журналісти.

Український олігарх перебуває в Відні вже вісім місяців. Процес у його справі триває.