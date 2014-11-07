Путін заявив, що сенсом життя вважає любов

Про це повідомляють РИА Новости.

"У любові взагалі полягає весь сенс життя, буття. Це і любов до сім'ї, до дітей, до Батьківщини. Це таке різноманітне явище, яке в основі всякої нашої дії знаходиться", - сказав Путін.

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Крім того, він заявив, що суспільство повинно зміцнити любов до країни. "Це якраз те надзавдання, до якого ми всі повинні прагнути, і я абсолютно переконаний в тому, що нас чекає успіх", - додав Путін.

Раніше повідомлялося, що Кремль змінив позицію щодо псевдовиборів бойовиків. Позиція Москви щодо виборів в "ДНР" і "ЛНР" виражена словами МЗС "поважаємо", але вони не означають "визнаємо".