СБУ затримала інформатора терористів «Радугу»

Співробітники СБУ затримали 41-річного громадянина України, жителя Донецької області з позивним «Радуга», який сприяв терористам на сході України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, затриманий зізнався, що у квітні брав участь у блокуванні військових складів з озброєнням Збройних сил України, розташованих в Артемівську, та в організації незаконного референдуму.

Читайте такожСБУ затримала зрадника, який провів терористів у Донецький аеропортВстановлено, що зловмисник був завербований ватажком терористів Ігорем Гіркіним («Стрєлком») у травні. «Радуга» отримав від терористів завдання збирати і передавати їм дані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ. Зібрані дані він передавав бойовику незаконного збройного формування «СМЕРШ», керівнику так званої військової поліції «ДНР» на прізвисько «Нос».

У серпні «Нос» організував зустріч «Радуги» зі співробітниками ФСБ РФ біля російського кордону, під час якої вони обмінялися розвідувальною інформацією щодо українських військових, задіяних в АТО. У подальшому обмін інформацією відбувався через Інтернет.

СБУ затримала зловмисника у його помешканні. Тривають оперативно-слідчі дії.

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