Продан: Переговори з бойовиками про закупівлю вугілля не ведуться
23:21, 10 листопада 2014Політика
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Глава Міністерства енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що Міненерговугілля не веде переговорів з представниками незаконних збройних формувань і самопроголошеними Донецькою та Луганською народними республіками про купівлю вугілля.
Продан: Переговори з бойовиками про закупівлю вугілля не ведуться
Таку заяву міністр зробив після допиту в Генеральній прокуратурі про умови купівлі держпідприємством "Укрінтеренерго" вугілля в ПАР, повідомляє MIGnews.com.ua.
"Ніяких переговорів з бойовиками і самопроголошеними республіками не ведемо", - зазначив Продан.
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І додав: "Звільнимо (території - ред.), будемо завозити вугілля".
Нагадаємо, ціна однієї тонни вугілля з Південної Африки для України складає $86 при базовому показнику калорійності 5700-6000 ккал/кг.
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