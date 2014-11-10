Продан: Переговори з бойовиками про закупівлю вугілля не ведуться

Таку заяву міністр зробив після допиту в Генеральній прокуратурі про умови купівлі держпідприємством "Укрінтеренерго" вугілля в ПАР, повідомляє MIGnews.com.ua.

"Ніяких переговорів з бойовиками і самопроголошеними республіками не ведемо", - зазначив Продан.

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І додав: "Звільнимо (території - ред.), будемо завозити вугілля".

Нагадаємо, ціна однієї тонни вугілля з Південної Африки для України складає $86 при базовому показнику калорійності 5700-6000 ккал/кг.