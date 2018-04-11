ГПУ завершила досудове розслідування щодо Поклонської та інших "посадовців" Криму

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде скеровано до Апеляційного суду Києва для встановлення підсудності його розгляду.

ГПУ завершила досудове розслідування щодо Наталії Поклонської, Сергія Аксьонова, Володимира Константинова та інших колишніх високопосадовців Автономної Республіки Крим.

Про це повідомляє прес-служба Генеральна прокуратура України.

Вищеназвані люди підозрюються у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, вчиненні дій у складі злочинної організації, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади та інших злочинах.

Читайте такожСуд дозволив заочне розслідування щодо прихильниці анексії Криму Поклонської

7 квітня повідомлення про завершення досудового розслідування щодо Поклонської і компанії були опубліковані у газеті "Урядовий кур'єр", а підозрюваним надано доступ до матеріалів розслідування.

Після завершення ознайомлення підозрюваних та їхніх захисників із цими матеріалами обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде скеровано до Апеляційного суду Києва для встановлення підсудності його розгляду.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України готова організувати зустріч екс-прокурора з Автономної Республіки Крим Наталії Поклонської зі слідчими. Так у ГПУ відреагували на запит Поклонської до генпрокурора Юрія Луценка стосовно відкриття кримінального провадження супроти президента Петра Порошенка.