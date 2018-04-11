ГПУ завершила досудове розслідування щодо Поклонської та інших "посадовців" Криму

03:39, 11 квітня 2018
Політика
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Генпрокуратурою завершено досудове розслідування стосовно колишніх високопосадовців АР Крим / фото УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Генеральна прокуратура України.

Вищеназвані люди підозрюються у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, вчиненні дій у складі злочинної організації, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади та інших злочинах.

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7 квітня повідомлення про завершення досудового розслідування щодо Поклонської і компанії були опубліковані у газеті "Урядовий кур'єр", а підозрюваним надано доступ до матеріалів розслідування.

Після завершення ознайомлення підозрюваних та їхніх захисників із цими матеріалами обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде скеровано до Апеляційного суду Києва для встановлення підсудності його розгляду.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України готова організувати зустріч екс-прокурора з Автономної Республіки Крим Наталії Поклонської зі слідчими. Так у ГПУ відреагували на запит Поклонської до генпрокурора Юрія Луценка стосовно відкриття кримінального провадження супроти президента Петра Порошенка.

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Теги: #Крим#Генпрокуратура