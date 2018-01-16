Поклонська зажадала від Луценка почати розслідування проти Порошенка, у відповідь її запросили до Києва

Слідчі Генеральної прокуратури України «з великим задоволенням» поспілкуються з колишнім так званим «прокурором» тимчасово окупованого Криму Наталією Поклонською на тему державної зради і заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, якщо вона прибуде до Києва.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

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«Поза всі сумніви та застереження представники Генпрокуратури України з великим задоволенням поспілкуються з екс-прокурором анексованого Криму Наталією Поклонською на теми державної зради та заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, а також сформулюють ексклюзивні відповіді на її щирі запитання у разі прибуття останньої за адресою: 03057 м.Київ, вул Дегтярівська, 31-а. Усі законні підстави для цього є», - написав він.

Лисенко додав, що витрати Поклонської на проїзд та утримання будуть за рахунок сторони, що прийматиме.

Як повідомляли раніше російські ЗМІ, Поклонська направила на ім'я генпрокурора України Юрія Луценка заяву з вимогою почати розслідування проти президента України Петра Порошенка і ряду українських державних діячів. Поклонська звинувати їх «у державній зраді», «захопленні влади» та інших «злочинах».

Довідка УНІАН. Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою «прокурором Республіки Крим».

Саме Поклонська ініціювала кримінальне переслідування кримських татар та заборону у 2016 році діяльності Меджлісу.

У даний час прокуратура АРК розслідує проти Поклонської два кримінальні провадження: про державну зраду та щодо заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.