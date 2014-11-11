Тисячі російських військових зосереджені на сході України - чеський міністр

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Любомір Заоралек в інтерв’ю чеському громадському телеканалу ČT24, яке цитує Радіо Свобода.

«Я говорю про «неозначених мужичків» – це термін, який вживається з часів анексії Криму, тому що і там з’явились неозначені «зелені чоловічки», – вважає Любомир Заоралек, і, додає він, «нині повторюється подібне явище, яке ми тоді бачили».

Інформація, вважає керівник чеського дипломатичного відомства, варта уваги, оскільки про це говорить і повідомлення ОБСЄ. Ця інформація «авторизована і Росією, а Росія є членом ОБСЄ», наголосив Любомір Заоралек.

Читайте такожВ окремих районах зони АТО російські найманці підтягують сили до лінії розмежування - РНБО В Україні, додав міністр, «вже є новообраний парламент, водночас дуже активно працює європейська дипломатія, щоб зупинити кризу в Україні і посадити сторони за стіл переговорів».

Україна, на думку Заоралека, має «сформувати гідну довіри владу, здатну змінити країну, яка по суті була олігархічною і в якій існувала велика нестерпна соціальна нерівність серед населення».

Саме це, вважає Любомір Заоралек, було причиною Майдану. Ось чому важливо, щоб кроки, до яких сьогодні вдається ЄС, «не вели до зміцнення олігархічних структур чи до підвищення соціальної нерівності».