НАТО підтверджує останні повідомлення ОБСЄ щодо вторгнення російських військ в Україну - джерело
16:41, 10 листопада 2014Політика
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НАТО відомо про різні останні повідомлення ОБСЄ та засобів масової інформації стосовно російських військ та військової техніки.
У НАТО стежать за ситуацією на українському кордоні / Фото : NATO.int
Доповіді ОБСЄ про перетин українського кордону російськими військами та технікою відповідають спостереженням НАТО.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив військовий офіцер НАТО.
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„НАТО відомо про різні останні повідомлення ОБСЄ та засобів масової інформації стосовно російських військ та військової техніки, які перетинають кордон в Україну. Ці повідомлення відповідають останнім тенденціям і діяльності, за якою спостерігають НАТО та союзники по НАТО”, - сказав співрозмовник агентства.
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