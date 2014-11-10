НАТО підтверджує останні повідомлення ОБСЄ щодо вторгнення російських військ в Україну - джерело

Доповіді ОБСЄ про перетин українського кордону російськими військами та технікою відповідають спостереженням НАТО.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив військовий офіцер НАТО.

Читайте такожМіж НАТО і РФ цього року виникало 40 ситуацій на межі військових сутичок - ЗМІ

„НАТО відомо про різні останні повідомлення ОБСЄ та засобів масової інформації стосовно російських військ та військової техніки, які перетинають кордон в Україну. Ці повідомлення відповідають останнім тенденціям і діяльності, за якою спостерігають НАТО та союзники по НАТО”, - сказав співрозмовник агентства.